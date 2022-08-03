Власти Китая пообещали лидеру Тайваня «большую катастрофу» и «ускоренный коллапс»

Официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан заявил, что действия правящей партии острова и ее попытки обособить Тайвань от материкового Китая с помощью иностранных политических сил будут обречены на провал.
Официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан заявил, что действия правящей партии острова и ее попытки обособить Тайвань от материкового Китая с помощью иностранных политических сил будут обречены на провал.
Свежие комментарии