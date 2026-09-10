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Дроны ВСУ атаковали Воронежскую область, ВС РФ ударили по Хмельницкому

Дроны ВСУ атаковали Воронежскую область, ВС РФ ударили по Хмельницкому

В ночь на 10 сентября противник осуществил массированную атаку БПЛА в целом ряде регионов России. Наиболее сложной стала ночь в Воронежской области.

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