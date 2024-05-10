На переправе Салехард — Лабытнанги заработали «подушки»

В Лабытнанги (ЯНАО) возобновилось движение между отдаленными микрорайонами. Также начала работу ледовая переправа через Обь, пассажиров будут перевозить суда на воздушной подушке, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта.
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