Последний день «золотой осени» в Москве: природа прощается с теплом Ольга ВайленкоСуббота, 12 октября, стала последним теплым днем «золотой осени» в столичном регионе, предоставив жителям Москвы и области возможность насладиться последними яркими красками осенней природы.
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