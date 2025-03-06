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Вице-губернатор Петербурга ответил на вопрос об участии Маска в ПМЭФ

Вице-губернатор Петербурга ответил на вопрос об участии Маска в ПМЭФ

Комментарий о возможном участии американского предпринимателя Илона Маска в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) дал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, 6 марта в ходе прямой линии в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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