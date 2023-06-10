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Жительница Камчатки на протяжении нескольких лет истязала и била ремнем 13-летнего пасынка

Жительница Камчатки на протяжении нескольких лет истязала и била ремнем 13-летнего пасынка

Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего его мачехой. Об инциденте сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

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