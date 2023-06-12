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Советник Пушилина Гагин: войска Украины сконцентрировали группировки для удара на Донецком направлении

Советник Пушилина Гагин: войска Украины сконцентрировали группировки для удара на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины сконцентрировали группировки для удара на Донецком направлении. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Ян Гагин, советник врио руководителя ДНР Дениса Пушилина.

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