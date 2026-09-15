Chinese fishing fleet shifts operations from Peru to Chile

Chile has become a new resupply point for the Chinese fishing fleet operating in the South Pacific after the vessels reduced their logistical operations in Peru.
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