Фон дер Ляйен заявила о зависимости ЕС от Китая

Зависимость Евросоюза от критически важного сырья из Китая достигает 80%, по ряду редкоземельных элементов она доходит до 90%, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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