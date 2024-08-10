Отряд боевых кораблей Северного флота провел учение по обеспечению безопасности экономической деятельности России в Баренцевом море

По легенде учения, большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», возглавляющий отряд, получил информацию от оперативной службы Северного флота о действиях неизвестного судна-нарушителя, выполняющего опасные маневры вблизи российского объекта морской экономической деятельности.
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