Нам бы так! В Китае каждый месяц появляется миллион новых рабочих мест и нет бедных При этом молодежь Поднебесной стремится работать руками, а не в офисе Эх, нам бы так! Премьер-министр Китая Ли Кэцян пообещал создать 12 миллионов новых рабочих мест, причем в самых перспективных отраслях.
Нам бы так! В Китае каждый месяц появляется миллион новых рабочих мест и нет бедных
Комментарии
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фарид сабиров
Вот оно показатель работы властей Китая. И потому там все и вся есть и работать хотят и есть где. А у нас в институт только они , а народ в доставку или на помойку. Это показывает что не НАРОД не хочет. А они не могут
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17 час.
Юрий Вахрушев
И Россия недалёко отстала... каждый день тысячи новых черножопых русофобов с заокеанскими инструкциями... бедных среди них нет.
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9 час.
Семен Демин
В Китае руководят коммунисты. Там реально борются с коррупцией вплоть до смертной казни. Так что вы хотите?
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7 час.
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