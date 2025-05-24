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Золотая Орда на пути к традиционному исламу: от Бату к Берке

Золотая Орда на пути к традиционному исламу: от Бату к Берке

Золотая Орда на пути к традиционному исламу: от Бату к Берке Не только ради истории В посвященном Афганистану и радикальному панисламизму цикле мы затронули тему противостояния джихадизму не только построенной на христианско-эллинистическом фундаменте Римской империи европейской цивилизации, но и традиционного ислама, также немыслимого без наследия античной философской мысли и, плюс, персидского зороастризма.

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