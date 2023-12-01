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Тикнизян о Пиняеве: «От 19-летнего ждут игры как от 30-летнего, спрос с него очень большой. Он задал такую высокую планку»

– Сейчас у Пиняева, которого называют главной звездочкой России, намечается небольшой спад. Как команда его поддерживает и помогает? – Не скажу, что есть определенный спад у Пиняева.

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