В Петербурге за прошедший год на 16,7% увеличилось количество продуктовых магазинов

Основное пространство рынка заполняют крупные сети За прошедший год в Петербурге и Ленинградской области количество крупных продуктовых сетей увеличилось на 16,7%, вытеснив с рынка часть небольших магазинов.
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