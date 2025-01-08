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Петербургский дневник

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В Петербурге за прошедший год на 16,7% увеличилось количество продуктовых магазинов

Основное пространство рынка заполняют крупные сети За прошедший год в Петербурге и Ленинградской области количество крупных продуктовых сетей увеличилось на 16,7%, вытеснив с рынка часть небольших магазинов.

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