Песков: "Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено"

Бойцы группы "Вагнер" начали покидать территорию у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России заявил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он уйдёт в Белоруссию.