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Песков: "Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено"

Бойцы группы "Вагнер" начали покидать территорию у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России заявил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он уйдёт в Белоруссию.

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