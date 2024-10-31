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Петербургский дневник

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Откровения актрисы: Сальма Хайек вынуждена много работать, несмотря на брак с миллиардером

Откровения актрисы: Сальма Хайек вынуждена много работать, несмотря на брак с миллиардером

Об этом звезда кино рассказала журналистам в интервью В интервью The Wall Street Journal голливудская актриса Сальма Хайек, жена миллиардера Франсуа-Анри Пино, рассказала, что она вынуждена работать и стремиться к большим гонорарам, несмотря на свой брак.

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