Откровения актрисы: Сальма Хайек вынуждена много работать, несмотря на брак с миллиардером

Об этом звезда кино рассказала журналистам в интервью В интервью The Wall Street Journal голливудская актриса Сальма Хайек, жена миллиардера Франсуа-Анри Пино, рассказала, что она вынуждена работать и стремиться к большим гонорарам, несмотря на свой брак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии