Откровения актрисы: Сальма Хайек вынуждена много работать, несмотря на брак с миллиардером

Об этом звезда кино рассказала журналистам в интервью В интервью The Wall Street Journal голливудская актриса Сальма Хайек, жена миллиардера Франсуа-Анри Пино, рассказала, что она вынуждена работать и стремиться к большим гонорарам, несмотря на свой брак.