Мэр Мариуполя Моргун рассказал о восстановлении города

Мэр Мариуполя Олег Моргун рассказал о восстановлении города. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, этим занимаются более 20000 человек из различных российских регионов: «Я знаю, что больше 20000 людей, которые на подрядах и субподрядах».