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  • tatyanadavydkina
    Этот недоумок не к тем обратился. Наши ребята воюют за свою страну.Президент Украины...
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    Видимо у каждого украинца на причале у замка своя яхта....за то и воюют....Президент Украины...
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    😀Украинские боевик...

Мэр Мариуполя Моргун рассказал о восстановлении города

Мэр Мариуполя Моргун рассказал о восстановлении города

Мэр Мариуполя Олег Моргун рассказал о восстановлении города. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, этим занимаются более 20000 человек из различных российских регионов: «Я знаю, что больше 20000 людей, которые на подрядах и субподрядах».

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