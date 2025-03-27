Порвать подводный кабель: новая гонка вооружений

Китайские ученые представили глубоководное устройство, способное перерезать любые подводные кабели и дающее КНР возможность нарушать глобальные коммуникации, пишет газета South China Morning Post: «Это первый случай, когда какая-либо страна официально заявила о наличии у нее такого средства, способного нарушить работу критически важных подводных сетей.
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