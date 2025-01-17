От чего мы глупеем: учёный рассказал, как многозадачность влияет на людей

От чего мы глупеем: учёный рассказал, как многозадачность влияет на людейСовременные исследования нейробиологов указывают, что стремление к непрерывной максимизации продуктивности путём многозадачности не только вредно для человеческого интеллекта, но и делает нас менее умными.