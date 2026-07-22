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Царьград

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МВФ потребовал увеличить тарифы на газ и свет на Украине с 2027 года

МВФ потребовал увеличить тарифы на газ и свет на Украине с 2027 года

МВФ требует от Украины пересмотреть тарифы на свет и газ к 2027 году. Власти должны изменить механизмы субсидирования и создать систему поддержки уязвимых домов.

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