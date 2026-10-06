Ушаков подтвердил: встреча Путина и Пашиняна на саммите СНГ не планируется

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на данный момент не планируется встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках предстоящего саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) в Туркмении.
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