Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Миннесоту»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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