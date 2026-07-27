Appeals Court Blocks Trump Mail-In Voting Order In 23 Democrat-Led States, Setting Up SCOTUS Fight Via American Greatness, A federal appeals court sided with 23 Democrat-led states and blocked the Trump administration from enforcing key pieces of the president’s election integrity order, setting up a likely showdown at the Supreme Court just months before the midterms.
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