Житель Алтайского края предстанет перед судом за передачу квадроцикла дочери

В результате ДТП девочка получила травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью В Краснощековском районе перед судом предстанет мужчина, который разрешил своей 15-летней дочери пользоваться квадроциклом без водительских прав.
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