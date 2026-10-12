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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Житель Алтайского края предстанет перед судом за передачу квадроцикла дочери

Житель Алтайского края предстанет перед судом за передачу квадроцикла дочери

В результате ДТП девочка получила травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью В Краснощековском районе перед судом предстанет мужчина, который разрешил своей 15-летней дочери пользоваться квадроциклом без водительских прав.

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