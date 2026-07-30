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«Страсбур» за 8 млн евро может купить 50% прав на 20-летнего Ортегу. «Реал» получит право обратного выкупа форварда

20-летний нападающий Хакобо Ортега близок к переходу в « Страсбур » из «Реала». Французский клуб ведет переговоры о приобретении 50% прав на испанского футболиста за 8 миллионов евро.

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