Боррель призвал ЕС усилить поддержку Украины после победы Трампа

Евросоюз (ЕС) должен взять на себя ответственность в усиленном оказании помощи Украине, заявил 12 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии