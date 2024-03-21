🌺 Новая аватарка сама себя не сделает: Церсис зацвёл в Южных культурах Считается, что строение пятилепесткового цветка идеально подходит для сбора нектара шмелями и пчёлами.
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🌺 Новая аватарка сама себя не сделает: Церсис зацвёл в Южных культурах Считается, что строение пятилепесткового цветка идеально подходит для сбора нектара шмелями и пчёлами.