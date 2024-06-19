Братскому аэропорту требуются сотрудники

В аэропорту города Братска сообщили о нескольких свободных вакансиях. Предприятию требуются: мастер аэродромной службы аэродромный рабочий водители и трактористы авиатехники по ГСМ инспекторы в службу авиационной и транспортной безопасности Подробная информация о вакансиях в службе по работе с персоналом 322-325, 322-239 и на сайте аэропорта.