Песков: всем придется считаться с появлением в РФ новых регионов

Геополитическая реальность с момента начала спецоперации поменялась, границы России и Украины изменились, и всем придется считаться с тем, что у РФ появились четыре новых субъекта, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Песков.
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