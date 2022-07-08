Муромские были: мощи святых Петра и Февронии хранятся здесь

Материал опубликован в февральском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Первое письменное упоминание о Муроме, содержащееся в «Повести временных лет», относится к 862 году от Рождества Христова, стало быть, в 2022-м он отмечает 1160-летие.