ЕС одобрил новый пакет санкций против российского СПГ

По мнению экспертов, европейцы выбрали мягкий сценарий санкций против российского СПГ, чтобы не прийти к дефициту, потому что Россия сейчас — второй по объему поставщик СПГ на европейский рынокЕвросоюз одобрил 14-й пакет санкций.
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