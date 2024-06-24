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ЕС одобрил новый пакет санкций против российского СПГ

ЕС одобрил новый пакет санкций против российского СПГ

По мнению экспертов, европейцы выбрали мягкий сценарий санкций против российского СПГ, чтобы не прийти к дефициту, потому что Россия сейчас — второй по объему поставщик СПГ на европейский рынокЕвросоюз одобрил 14-й пакет санкций.

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