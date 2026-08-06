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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павлюченко о Соболеве: «Все время подсматривал, куда я бил – учится у лучших. Саша перетерпел критику, и сейчас он лидер «Зенита» – я в нем не сомневался»

Бывший нападающий «Спартака» сборной России Роман Павлюченко назвал Александра Соболева лидером « Зенита ».

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