Празднование 87-й годовщины образования Краснодарского края в Адлерском районе началось с торжественного поднятия флага региона На площади перед памятником землякам, погибшим в годы Великой Отечественной в присутствии главы администрации Дмитрия Сбитнева, депутатов Городского Собрания Сочи, военнослужащих и общественных объединений, участников СВО, патриотических молодежных клубов, жителей и гостей курорта на 25 метровый флагшток был поднят флаг Краснодарского края.