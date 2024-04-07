Росгидромет: пик паводка достигнет Оренбурга к 10 апреля

Пик паводка достигнет Оренбурга к 10 апреля. Об этом заявил в ходе заседания правительственной комиссии глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков, чьи слова передает ТАСС.