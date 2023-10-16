Роберт Де Ниро сравнил Дональда Трампа с "жестоким родителем"

Сдержанный в своих интервью Роберт Де Ниро, приберегающий все свои выразительные способности для работы в кино, высказался в резких выражениях, чтобы описать свое отвращение к Дональду Трампу и людям, которые голосовали за него, и которые, возможно, проголосуют за него еще раз.
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