Роберт Де Ниро сравнил Дональда Трампа с "жестоким родителем"

Сдержанный в своих интервью Роберт Де Ниро, приберегающий все свои выразительные способности для работы в кино, высказался в резких выражениях, чтобы описать свое отвращение к Дональду Трампу и людям, которые голосовали за него, и которые, возможно, проголосуют за него еще раз.