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В Верховной раде назвали Польшу главным торговым партнером в Евросоюзе

В Верховной раде назвали Польшу главным торговым партнером в Евросоюзе

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев у себя в Telegram-канале заявил, что Польша остается для Украины главным партнером по внешнеторговому обороту среди других стран Евросоюза.

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