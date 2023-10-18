В Верховной раде назвали Польшу главным торговым партнером в Евросоюзе

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев у себя в Telegram-канале заявил, что Польша остается для Украины главным партнером по внешнеторговому обороту среди других стран Евросоюза.
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