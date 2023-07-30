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Евгений Рылов: «Все почему‑то решили, что я завершаю карьеру. Я не сказал, что точно закончу. Планирую»

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию заявил, что следующий год планируется для него последним в спорте.

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