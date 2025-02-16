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Россия за 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран почти на $30 млрд

Россия за 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран почти на $30 млрд

Россия за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 млрд долларов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе панельной дискуссии конференции высокого уровня для стран с формирующимися рынками, которая проходит в Саудовской Аравии.

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