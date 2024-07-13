Банки начнут блокировать переводы из-за длительных звонков и большого количества SMS

Мера коснется только тех кредитных организаций, которые покупают данные о подозрительной активности клиентов у операторов С 25 июля российские банки будут на два дня блокировать денежные переводы, если им поступит от сотовых операторов информация о том, что клиент вел долгие телефонные разговоры и получил много SMS с новых номеров.