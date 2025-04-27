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Задержанное СБУ судно не имеет отношения к «теневому флоту» РФ

Задержанное СБУ судно не имеет отношения к «теневому флоту» РФ

Задержанным украинскими спецслужбами судном оказался балкер ANKA, который ходит под флагом Танзании. Об этом сообщают информационные ресурсы киевского режима.

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Комментарии
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Владимир Иванов
А говорили ,что задержали судно из Севастополя.Стало ,кто больше наврет.А где же наш позорный Черноморский!Одна трепоня и вранье на разных уровнях!
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13 час.
Татьяна Климова
Сам урод позорный! Из укрорейха гнида!
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13 час.
Александр
Это точно.Черноморский флот-Краснознамённый.
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11 час.
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