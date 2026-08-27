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Буданов* отреагировал на появление собственного голоса в прослушке НАБУ

Буданов* отреагировал на появление собственного голоса в прослушке НАБУ

Руководитель Офиса Владимра Зеленского Кирилл Буданов* прокомментировал обнародованные антикоррупционными органами аудиозаписи прослушки по резонансному делу "Форрест Гамп", где, предположительно, звучит его голос, передают украинские СМИ .

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