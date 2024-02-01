Людмила Гусева: Реновация способствует обновлению социальной инфраструктуры района Южное Бутово

Качественное образование для детей является безусловным приоритетом Программа реновация наряду с обновлением жилого фонда запустила процесс обновления социальной инфраструктуры в столичном районе Южное Бутово.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии