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Ещё не террорист. Россия не готова списывать Зеленского со счетов и верит в мирные переговоры

Ещё не террорист. Россия не готова списывать Зеленского со счетов и верит в мирные переговоры

Президент России Владимир Путин и заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев почти синхронно отреагировали на угрожающие заявления Владимира Зеленского закрыть небо дронами для самолётов гражданской авиации в России.

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