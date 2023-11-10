☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 435 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Никогда и ни в чём не виноватые

Никогда и ни в чём не виноватые

Нередко в чаты и на каналы к российским публицистам забегают так называемые МАУРУ – «малэнькый адекватный умеренный русскоговорящий (можно русский) украинец».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Baphomet
Правильно написано 👍 Полностью согласен с автором 👍
Ответить
1 д.
Валерий Ворожищев
На примере Украины можно понять, как с помощью лжи можно  туго натянуть кастрюлю на голову.
Ответить
1 д.
ВН
Валерий Никитин
https://www.youtube.com/watch?v=K6U1pqcxbws
Андрей Ваджра. Как Света Крюкова с Путиным сражалась 21.08.2021. (№ 95)
YouTube
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх