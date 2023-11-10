Нередко в чаты и на каналы к российским публицистам забегают так называемые МАУРУ – «малэнькый адекватный умеренный русскоговорящий (можно русский) украинец».
Никогда и ни в чём не виноватые
Комментарии
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Baphomet
Правильно написано 👍 Полностью согласен с автором 👍
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1 д.
Валерий Ворожищев
На примере Украины можно понять, как с помощью лжи можно туго натянуть кастрюлю на голову.
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1 д.
ВН
Валерий Никитин
https://www.youtube.com/watch?v=K6U1pqcxbws
Андрей Ваджра. Как Света Крюкова с Путиным сражалась 21.08.2021. (№ 95)
YouTube
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1 д.
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