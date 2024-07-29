Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • С С
    Короче, зная, что хохломобилизованные так себе, всё равно их гонят на убой. Ну так желают "руководство" окраины и род...На Украине расска...
  • Лидия
    А не климатическое ли это оружие с поехавшей крышей пиндосии? У всех стран катаклизмы а в штатах всё хорошо и солнечно.Смерч разбросал с...
  • Виктор Магилинский
    Оскорбил извинился, избил извинился, убил извинился! Хорошо устроились!Глава «шариатског...

Мировые фармацевтические компании стали меньше платить российским врачам

Мировые фармацевтические компании стали меньше платить российским врачам

Крупнейшие мировые фармацевтические компании стали меньше платить российским врачам. Об этом со ссылкой на отчеты производителей, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (Association of International Pharmaceutical Manufacturers, AIPM), сообщает РБК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх