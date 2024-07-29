Крупнейшие мировые фармацевтические компании стали меньше платить российским врачам. Об этом со ссылкой на отчеты производителей, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (Association of International Pharmaceutical Manufacturers, AIPM), сообщает РБК.
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