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ИА Регнум

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Ночью над Россией сбили 777 украинских беспилотников

Ночью над Россией сбили 777 украинских беспилотников

Около 800 украинских беспилотников самолетного типа уничтожены ночью над российскими регионами и акваториями морей.

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