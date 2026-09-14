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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» сыграет с «Факелом». Приходите поддержать красно-белых на «Лукойл Арене»!

Матч пройдет в среду, 16 сентября, в 18:30 на стадионе «Лукойл Арена». По итогам восьми туров «Спартак» расположился на второй строчке турнирной таблицы, имея 16 очков в активе.

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