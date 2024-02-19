Симоньян высказалась о российском гражданстве по этническому признаку

Виктор Гайдуков

Да, как я понимаю, Симонян затронула очень важный вопрос. С одной стороны мы говорим о плохой демографии, а с другой, какие-то наши чиновники всеми силами ограничивают переезд в Россию русских, но открывают свободный въезд и получение гражданства гражданам других национальностей из наших бывших Союзных Республик. Ну, когда это делают какие-то чиновники из корыстных побуждений, цель ясна - это жажда наживы любой ценой. Но когда на это никак не реагируют наши депутаты, я понять на могу. Можно, конечно, всё свалить на Единую Россию, и это будет не без оснований, но где другие партии? Почему нет от них законодательных инициатив? Что происходит, зачем мы их выбираем если они никак не реагируют на чаяния народа? Может быть всему виной наличие у многих двойного гражданства и доходы, в десять раз превышающие даже искусственно посчитанную среднюю заработную плату? У меня складывается ощущение, что русофобы в России имеют гораздо большее влияние, чем мы думаем.