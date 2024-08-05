Рейтинг ATP. Корда вернулся в топ-20, Эванс опустился на 118 строчек

Прошлогодний победитель Дэн Эванс опустился на 118 строчек. PIF ATP Rankings Положение на 5 августа 2024 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Янник Синнер (Италия) 9570 2 (2) Новак Джокович (Сербия) 8460 2 (3) Карлос Алькарас (Испания) 8130 4 (4) Александр Зверев (Германия) 6845 5 (5) Даниил Медведев (Россия) 6525 6 (7) Хуберт Хуркач (Польша) 4105 7 (6) Алекс де Минаур (Австралия) 4080 8 (8) Андрей Рублев (Россия) 3975 9 (9) Каспер Рууд (Норвегия) 3880 10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3600 18 (22) Себастьян Корда (США) 2270 22 (21) Карен Хачанов (Россия) 1830 33 (48) Флавио Коболли (Италия) 1323 40 (28) Тэллон Грикспор (Нидерланды) 1220 63 (64) Павел Котов (Россия) 814 66 (66) Роман Сафиуллин (Россия) 785 77 (99) Александр Мюллер (Франция) 732 94 (83) Борна Чорич (Хорватия) 622 100 (102) Аслан Карацев (Россия) 585 106 (139) Денис Шаповалов (Канада) 550 159 (161) Рафаэль Надаль (Испания) 380 176 (58) Дэн Эванс (Великобритания) 344 .
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