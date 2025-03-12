Жак Вильнёв: Будет обидно, если вся подготовка Дуэна пойдёт насмарку

Жак Вильнёв: Будет обидно, если вся подготовка Дуэна пойдёт насмаркуAlpineЧемпион Формулы 1 сезона-1997 Жак Вильнёв заявил, что Джек Дуэн должен сразу же проявить себя в Alpine, иначе команда может его уволить.